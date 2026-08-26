YAŞ kararıyla Edirne'ye atanan Tümgeneral Ala, Vali Sezer'i ziyaret etti
Yüksek Askeri Şura kararlarıyla 5'inci Kolordu Komutanlığına atanan Tümgeneral Davut Ala, Edirne Valisi Yunus Sezer'i makamında ziyaret ederek yeni görevi dolayısıyla görüştü; Vali Sezer, Tümgeneral Ala'ya başarılar diledi.
Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararları doğrultusunda 5'inci Kolordu Komutanlığına atanan Gazi Tümgeneral Davut Ala, Edirne Valisi Yunus Sezer'i ziyaret etti.
Edirne Valiliğinde gerçekleşen ziyarette, Edirne Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mahmut Sert ile 9. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Harun Aydoğdu da yer aldı.
Vali Sezer, Tümgeneral Ala ile bir süre görüşerek yeni görevinde başarılar diledi.
Kaynak: AA