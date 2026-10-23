5'inci Ana Jet Üs Komutanlığı uçakları Karadeniz üzerinde eğitim uçuşunu tamamladı

5'inci Ana Jet Üs Komutanlığı uçakları Karadeniz üzerinde eğitim uçuşunu tamamladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Milli Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 5'inci Ana Jet Üs Komutanlığından havalanan savaş uçaklarının Karadeniz üzerinde eğitim uçuşunu başarıyla tamamladığını açıkladı. Bakanlığın paylaşımında eğitime ilişkin görüntüler de yer aldı.
HAVA Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı 5'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan havalanan savaş uçakları ile Karadeniz semalarında eğitim uçuşu yapıldı.
Milli Savunma Bakanlığı'nın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Semalarımızın çelik kanatları, göklerdeki kararlılığını sürdürüyor. Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı 5'inci Ana Jet Üs Komutanlığından havalanan uçaklarımız, Karadeniz üzerinde eğitim uçuşunu başarıyla tamamladı" denildi.
Paylaşımda, eğitime ilişkin görüntüler de yer aldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı