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İçişleri Bakanlığı'ndan Bazı İller İçin "Sarı" Kodlu Meteorolojik Uyarı

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İçişleri Bakanlığı, Isparta, Burdur, Antalya, Denizli, Afyonkarahisar ve Konya'nın bazı bölgelerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiğini duyurarak sarı kodlu uyarı yaptı. Vatandaşlar ani sel, su baskını ve yıldırıma karşı uyarıldı.

(ANKARA) - İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Isparta ve Burdur çevreleri, Antalya'nın iç kesimleri ile Denizli'nin güney ve doğu, Afyonkarahisar'ın güney ve Konya'nın güneybatı ilçelerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak beklentisi nedeniyle "sarı" kodlu meteorolojik uyarıda bulunduğu bildirildi.

İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgiler doğrultusunda "sarı" kodla işaretlenen illerin yer aldığı Türkiye haritası paylaşıldı. Paylaşımda, şu ifadeler kullanıldı:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre, Isparta ve Burdur çevreleri, Antalya'nın iç kesimleri ile Denizli'nin güney ve doğu, Afyonkarahisar'ın güney ve Konya'nın güneybatı ilçelerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Vatandaşlarımızın ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını; yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatıyoruz."

Kaynak: ANKA
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