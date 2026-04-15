Bitlis'te Süphan Dağı'na tırmanmak isteyen dağcılara kar engeli

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde Süphan Dağı'na çıkmak isteyen 5 dağcı, olumsuz hava koşulları nedeniyle tırmanışlarını gerçekleştiremedi.

Pakistan ve Avusturya'dan 2 dağcının da aralarında bulunduğu 5 kişilik grup, Süphan Dağı'na tırmanmak için Adilcevaz ilçesine geldi.

Aydınlar beldesine giden dağcılar, hazırlıklarını tamamladıktan sonra Kışkıllı köyünde tırmanışa başladı.

3 bin 850 rakıma kadar ulaşan dağcılar, etkili olan kar ve tipi nedeniyle zirveye varmadan geri dönmek zorunda kaldı.

Grubun rehberi Mehmet Ararat, gazetecilere, nisan ayında olumsuz hava koşullarıyla karşılaşmanın sürpriz olduğunu söyledi.

Yaklaşık 8 saatte 3 bin 850 rakıma ulaşabildiklerini belirten Ararat, "Daha fazla ilerleme şansımız yoktu. Yoğun sis, kar yağışı ve tipi nedeniyle zaman zaman el ele tutuşarak geri dönmek zorunda kaldık. Zorlu bir tırmanış oldu ancak zirveye ulaşamadık." dedi.