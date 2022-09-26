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5 çocuğunun annesini gözünü kırpmadan öldürdü

Güncel Haberler

5 çocuğunun annesini gözünü kırpmadan öldürdü

Samsun'un Alaçam ilçesinde Mehmet Dursun, tartıştığı eşi Havva Dursun'u tabanca ile vurdu. Ağır yaralanan 5 çocuk annesi kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Mehmet Dursun, İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Habilli Mahallesi'nde 5 çocukları olan Mehmet Dursun ile eşi Havva Dursun tartışma yaşadı. Tartışmanın büyümesi üzerine alkollü olduğu öne sürülen Mehmet Dursun, ruhsatsız tabancasıyla Havva Dursun'a ateş etti.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Başından yaralanan kadın, kanlar içerisinde yere yığıldı. Silah sesini duyan komşuları, durumu 112'ye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık görevlileri ağır yaralanan Duman'ı ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Havva Duman, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

GÖZALTINA ALINDI

Olay sonrası gözaltına alınan Mehmet Dursun ise, İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Mehmet Dursun Hisarcık Alaçam 3. Sayfa Güncel Haberler

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Yorumlar (1)

seyfullah aydın:

erkeklik böyle bir şey gücü yettiğine sataşır saldırır musallat olur ama kendinden güçlü biri oldumu adam dişini gösterince kuyruklarını bacakları arasına alıp bir köşeye siner en fazla yau ayib olii der bu durum devletlerde de geçerli bunun en yakın örnekleri? var

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