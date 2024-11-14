5 Ay Önce Yüksekten Düşen İşçi Hayatını Kaybetti
Konya'nın Kulu ilçesinde 5 ay önce yüksekten düşen 29 yaşındaki işçi Hüseyin Doğan, kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Doğan'ın cenazesi memleketinde defnedildi.
Konya'nın Kulu ilçesinde 5 ay önce yüksekten düşen işçi, hayatını kaybetti.
Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Sanayi Sitesi'ndeki iş yerinin teras katından 13 Haziran'da düşen Hüseyin Doğan (29), kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Doğan'ın cenazesi, Kulu ilçesinde toprağa verildi.