5 ay önce rüşvet soruşturmasında tutuklanan avukat Rezan Epözdemir hakkında tahliye kararı

14 Ağustos'ta tutuklanan avukat Rezan Epözdemir hakkında, yargılandığı rüşvet davasında yurt dışı çıkış yasağıyla tahliye kararı verildi.

  • Yargıtay 5. Ceza Dairesi, avukat Rezan Epözdemir hakkında yurt dışına çıkış yasağı şartıyla tahliye kararı verdi.
  • Rezan Epözdemir, 'rüşvete aracılık etmek' iddiasıyla 14 Ağustos'ta tutuklanmıştı.
  • Meslekten ihraç edilen Cumhuriyet Savcısı Cengiz Çallı'nın tutukluluğunun devamına karar verildi.

Yargıtay 5. Ceza Dairesi, avukat Rezan Epözdemir hakkında yurt dışına çıkış yasağı şartıyla tahliye kararı verdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan iki ayrı soruşturma kapsamında, 'rüşvet', 'FETÖ'ye yardım' ve 'siyasal ve askeri casusluk' suçlamalarıyla 10 Ağustos'ta gözaltına alınan Avukat Epözdemir, 'rüşvete aracılık etmek' iddiasıyla 14 Ağustos'ta tutuklanmıştı. Epözdemir hakkında Yargıtay 5'nci Ceza Dairesi'nde görülen 'rüşvet' davasında yurt dışı çıkış yasağıyla şeklinde adli kontrol tedbiri ile tahliye kararı verildi. Meslekten ihraç edilen Cumhuriyet Savcısı Cengiz Çallı'nın ise tutukluluğunun devamına karar verildi.

İFADESİNDE İDDİALARI REDDETMİŞTİ

Rezan Epözdemir ifadesinde, dönemin ihraç savcısı C.Ç. ile tatile ya da mesai dışında yemeğe gittiğini hatırlamadığını söyleyerek, "A.D. ile ortak bir arkadaşım vasıtasıyla tanıştım. Bu adamın dolandırıcı olduğunu öğrendikten sonra avukatlığından istifa ettim. Dosyada ki beyanları sebebiyle kendisinden 'yalan tanıklık' ve 'iftira' suçlarından şikayette bulunacağım" demişti.

"1-2 KEZ BORÇ VERDİM"

Epözdemir rüşvet iddiasına ise şu savunmayı yapmıştı: "Rüşvet iddiasıyla WhatsApp kayıtlarının tarihi uyuşmamaktadır. Ben C.Ç.'ye 1-2 kez borç para vermiştim, bunun dışında da benden bir kez ev alacağım diye para istediğini hatırlıyorum. 2021 yılı Haziran ayından itibaren bir spor kulübünün yönetimine seçilmem sebebiyle işlerim çok yoğunlaştı. Bu tarihten itibaren C.Ç.'den miktarını ve borç verdiğim tarihi şuan hatırlayamadığım parayı yüz yüze ya da telefon vasıtasıyla istemeye başladım. Hatırladığım kadarıyla bir kısmını ödemişti. Ben aracı olsaydım paranın bana getirilip benim üzerimden C.Ç.'ye ulaştırılması gerekirdi ancak dosya kapsamındaki iddia, parayı C.Ç.'nin alıp bana getirdiği yönündedir. Bu bile bunun bir alacak, borç ilişkisi olduğunu ortaya koymak için yeterlidir.''

REZAN EPÖZDEMİR KİMDİR?

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitiren Av. Dr. Rezan Epözdemir, yüksek lisans eğitimini ise Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim dalında tamamlayarak mezun olmuştur.

İş, sanat ve spor dünyasından birçok önemli ismin vekilliğini yapan Epözdemir, birçok alanda dava takibi yapmaktadır. Galatasaray Spor Kulübü önceki yönetiminde Başkan Yardımcılığı görevini yürütmüştür.

