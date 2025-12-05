Haberler

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Kaya, Tekirdağ'da panele katıldı

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Kaya, Tekirdağ'da panele katıldı
CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, Tekirdağ'da düzenlenen panelde Türk kadınının seçme ve seçilme hakkının 91. yıl dönümünü kutladı. Panelde, kadınların siyasetteki yeri ve eşit temsil konuları tartışıldı.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, Tekirdağ'da 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü dolayısıyla düzenlenen panele katıldı.

Kaya, Yılmaz İçöz Sahnesi'nde düzenlenen "5 Aralık'tan Günümüze Eşit Temsile Giden Yol" konulu panelde, Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı tanınmasının 91'inci yıl dönümü olduğunu hatırlattı.

CHP'nin yıllardır belli bir geleneği olduğunu ifade eden Kaya, "Gazi Mustafa Kemal öncülüğünde, Türk kadın hareketinin mücadelesiyle, tecrübesiyle Cumhuriyet'in ilk yıllarında kadının siyasetteki, çağdaş toplumdaki yeri hızla yükseldi. Hızlıca aslında hak ettiği yere geldi." dedi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer de kadınların 91 yıl önce siyasal eşitliğe kavuştuğunu belirtti.

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan ise kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanınması ve örgütlü kadın mücadelesi sayesinde kürsüde vatandaşlara seslenebildiklerini aktardı.

Panelde CHP Parti Meclis Üyesi Saniye Barut, Malkara Belediye Başkanı Nergiz Karaağaçlı Öztürk, Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği Üyesi Sevinç Ünal, siyaset bilimci Doç. Dr. Sevgi Uçan Çubukçu da panelde konuşma yaptı.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
