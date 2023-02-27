5.6'lık depremin yaşandığı Malatya'da 4 katlı bir AVM'nin yıkılma anları kameraya yansıdı Güncel Haberler Malatya'da 12.04'te meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremde 4 katlı bir alışveriş merkezinin çökme anları cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Görüntülerde binanın saniyeler içinde yerle bir olduğu görülüyor. Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerin ardından Malatya'da bugün 12.04'te 5.6'lık bir deprem daha meydana geldi. YIKILMA ANI KAMERALARA YANSIDI İlk belirlemelere göre, 29 binanın yıkıldığı kentte 4 katlı bir alışveriş merkezinin yıkılma anları cep telefonu kameralarına yansıdı. SANİYELER İÇİNDE YERLE BİR OLDU Görüntülerde binanın saniyeler içerisinde yerle bir olduğu görülüyor. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel Alışveriş Malatya Deprem Güncel Haberler

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