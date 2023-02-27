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5.6'lık depremin yaşandığı Malatya'da 4 katlı bir AVM'nin yıkılma anları kameraya yansıdı

Güncel Haberler

Malatya'da 12.04'te meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremde 4 katlı bir alışveriş merkezinin çökme anları cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Görüntülerde binanın saniyeler içinde yerle bir olduğu görülüyor.

Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerin ardından Malatya'da bugün 12.04'te 5.6'lık bir deprem daha meydana geldi.

YIKILMA ANI KAMERALARA YANSIDI

İlk belirlemelere göre, 29 binanın yıkıldığı kentte 4 katlı bir alışveriş merkezinin yıkılma anları cep telefonu kameralarına yansıdı.

SANİYELER İÇİNDE YERLE BİR OLDU

Görüntülerde binanın saniyeler içerisinde yerle bir olduğu görülüyor.

Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Alışveriş Malatya Deprem Güncel Haberler

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Yorumlar (1)

Demir Acer :

avm kolonlari kesmistir)))

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