Şanlıurfa'da Deprem Panığı: Öğrencilerin Tahliye Anları Kamerada
Malatya'da meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki deprem Şanlıurfa'da da hissedildi. Ders sırasında depreme yakalanan Şanlıurfa'daki öğrenciler, panikle okul bahçelerine çıktı. Vatan Ortaokulu'ndan koşarak bahçeye çıkan öğrenciler, güvenlik kamerasına yansıdı. Okullarda güvenlik amacıyla tahliye gerçekleştirilirken, öğrenciler bir süre bahçelerde bekletildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı