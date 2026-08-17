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485 Bin Yazma Eser Dijital Ortamda Dünyaya Açıldı

485 Bin Yazma Eser Dijital Ortamda Dünyaya Açıldı
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı'nın uluslararası standartlarda yürüttüğü dijitalleştirme çalışmalarıyla 485 bin yazma ve nadir matbu eserin, dünyanın en büyük yazma eser portalında olduğunu belirterek, "Yüzlerce yıllık ilim ve kültür mirasımız artık dünyanın her yerinden, günün her saatinde erişilebilir" dedi.

(ANKARA) - Kültür Ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı'nın uluslararası standartlarda yürüttüğü dijitalleştirme çalışmalarıyla, 485 bin yazma ve nadir matbu eserin, dünyanın en büyük yazma eser portalında olduğunu belirterek, "Yüzlerce yıllık ilim ve kültür mirasımız artık dünyanın her yerinden, günün her saatinde erişilebilir" dedi.

Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı'nın dijitalleştirme çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.

Mehmet Nuri Ersoy, "Yüzlerce yıllık ilim ve kültür mirasımız artık dünyanın her yerinden, günün her saatinde erişilebilir. Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığımızın uluslararası standartlarda yürüttüğü dijitalleştirme çalışmalarıyla 485 bin yazma ve nadir matbu eseri dünyanın en büyük yazma eser portalında araştırmacıların ve meraklıların istifadesine sunuyoruz. 30 bini aşkın üyeye ulaşan portalımız bugüne kadar 1 milyon 366 bin kez ziyaret edildi. Eser görüntüleme sayısı 5 milyon 863 bini, görüntülenen sayfa sayısı 15 milyon 435 bini, indirilen sayfa sayısı ise 1 milyon 603 bini aştı" ifadelerini kullandı.

Her bir eserin, konservasyon uzmanlarının gözetiminde, fiziksel bütünlüğüne zarar vermeden, yüksek çözünürlükte dijitalleştirildiğini ve uluslararası standartlarda hazırlanan bibliyografik kayıtlarıyla erişime açıldığını aktaran Ersoy, şunları kaydetti:

"Böylece eserlerimizi afetlere ve zamanın yıpratıcı etkilerine karşı korurken kullanım kaynaklı yıpranmanın da önüne geçiyoruz. Yapay zeka dahil yeni teknolojilerin sunduğu imkanlardan yararlanarak dijital kültür hazinemizi geliştirmeyi sürdüreceğiz. Bu kıymetli çalışmada emeği bulunan Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığımıza, uzmanlarımıza, restoratörlerimize ve tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum"

Kaynak: ANKA
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