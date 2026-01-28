Haberler

46 ilde FETÖ operasyonu ; 82 tutuklama / Haber eklendi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 46 ilde gerçekleştirilen FETÖ operasyonlarında gözaltına alınan 151 şüpheliden 82'sinin tutuklandığını açıkladı. Operasyonlar, şüphelilerin örgütle bağlantılı faaliyetleri ve yöntemleri üzerine yoğunlaştı.

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, 46 ilde FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 151 şüpheliden 82'sinin tutuklandığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, polis tarafından FETÖ yönelik düzenlenen operasyonlarını sanal medya hesabından duyurdu. Buna göre; 'Adliye mahrem yapılanması, askeri mahrem yapılanma, eğitim yapılanması, öğrenci yapılanması ve mahrem yapılanmalar' içerisinde faaliyette bulundukları, kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcısı oldukları, ankesörlü telefonlarla iletişim kurdukları, örgüt içerisindeki sorumlularla irtibatlı oldukları, münferit sınav soruşturmaları kapsamında mülakatlarda avantajlı olarak kodlandıkları ve örgüt tarafından 'Gaybubet evi' olarak adlandırılan hücre evlerinde barındıkları tespit edilen şüphelilere yönelik operasyonlar düzenlendi. 46 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda; haklarında kesinleşmiş hapis cezası veya aranma kaydı bulunan 151 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 82'si tutuklandı, 54'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediliyor.

