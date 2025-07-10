45 Yıldır Nallıhan'da Saat Tamirciliği Yapan Usta

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde yaşayan Ali Osman Turanlı 45 yıldır saat tamirciliği yapıyor.

İlçedeki tek saat tamircisi olan Turanlı, yaptığı açıklamada, mesleğe 45 yıl önce rahmetli dayısı ve ustası olan Fazlı Eren'in yanında çırak olarak başladığını söyledi.

Ustasından iş yerini devraldıktan sonra görevi yalnız sürdürdüğünü anlatan Turanlı, "Bizim meslekte artık, çırak yetişmiyor. Gençler bu işlere ilgi göstermiyor. Mekanik saat dönemi sona erdi. Artık pilli saatler daha çok tamire geliyor. 45 yıldır 'halka hizmet Hakka hizmettir' düsturu ile ilçede tek saat tamircisi olarak çalışmaya devam ediyorum." dedi.