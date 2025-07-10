45 Yıldır Nallıhan'da Saat Tamirciliği Yapan Usta

45 Yıldır Nallıhan'da Saat Tamirciliği Yapan Usta
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde yaşayan Ali Osman Turanlı, 45 yıl önce başladığı saat tamirciliği mesleğini sürdürüyor. Tek saat tamircisi olarak, meslekte çırak yetişmemesi ve pilli saatlerin artışı gibi zorluklara rağmen hizmet vermeye devam ediyor.

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde yaşayan Ali Osman Turanlı 45 yıldır saat tamirciliği yapıyor.

İlçedeki tek saat tamircisi olan Turanlı, yaptığı açıklamada, mesleğe 45 yıl önce rahmetli dayısı ve ustası olan Fazlı Eren'in yanında çırak olarak başladığını söyledi.

Ustasından iş yerini devraldıktan sonra görevi yalnız sürdürdüğünü anlatan Turanlı, "Bizim meslekte artık, çırak yetişmiyor. Gençler bu işlere ilgi göstermiyor. Mekanik saat dönemi sona erdi. Artık pilli saatler daha çok tamire geliyor. 45 yıldır 'halka hizmet Hakka hizmettir' düsturu ile ilçede tek saat tamircisi olarak çalışmaya devam ediyorum." dedi.

Kaynak: AA / Taner Demir - Güncel
DEM Parti’den Selahattin Demirtaş için Meclis'e başvuru

DEM Parti'den Selahattin Demirtaş hamlesi! Meclis'e başvurdular
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
A Milli Futbol Takımımızın, FIFA Dünya sıralamasındaki yeri belli oldu

A Milli Takım'ın, FIFA Dünya sıralamasındaki yeri belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.