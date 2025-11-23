41 yıl önce mezun olduğu lisede 2 yıldır müdür olarak görev yapıyor

AMASYA'da, Şehit Ahmet Özsoy Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden mezun olan Hüsamettin Aydın (60), 41 yıl önce mezun olduğu okulunda 2 yıldır okul müdürü olarak görev yapıyor.

Hüsamettin Aydın, 1976 yılında henüz 11 yaşındayken başladığı okulda, ortaokul ve lise öğrenimini 1984 yılında tamamlayıp, mezuniyetinin ardından farklı okullarda görev yaptı. Evli ve 3 çocuk babası olan Aydın, 2023-2024 eğitim öğretim yılı başında, yıllar önce mezun olduğu okulunun müdürlüğüne atandı. Aydın, daha önce oturduğu sıralarda şimdi öğrencilerini geleceğe hazırlıyor. Aydın, yaşadığı mutluluğu ifade ederek, "Ortaokulu bitirdikten sonra 1979 yılında lise bölümüne başladım. 1984 yılında 41 yıl önce bu okuldan mezun olup, tekrar bu okulda görev yapmayı Allah bana nasip ettiği için son derece mutluyum. Tabii bu okula gelmeden önce, İlahiyat Fakültesi'ni bitirdikten sonra Türkiye'nin birçok yerinde öğretmen olarak çalıştım. Bugün burada öğrencilerimize, 35 yıllık diğer okullarda da kazandığımız tecrübeleri hem öğretmen arkadaşlarımıza hem de öğrencilerimize aktarmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

GEÇMİŞTEN GELECEĞE

Hüsamettin Aydın, "Bu okula tayin açılıp da boş kadro açıldığında isteyerek ve severek geldim. Çünkü bu okul benim hem çocukluğumun, hem hayallerimin, geçmişimi ve geleceğimi birlikte gördüğüm bir okul. Kendi geleceğimi öğrencilerimde görüyorum. Geçmişimi, bugünkü teknolojinin olmadığı şartlarda okumak nasip oldu. Bu konuda rahmetli babama ne kadar teşekkür etsem az. Ondan Allah razı olsun. Şöyle bir sözü vardı, 'Seni okutmak için hamallık yapmam gerekse sırtıma ip atar, hamallık yapar okuturum' demişti. Gerçekten çok zor şartlarda okuttu. Bugünlere getirdi. Biz de onlardan aldığımız bu vizyonla öğrencilerimize bugünün teknolojik şartlarında geleceğe umutla bakmalarını sağlamak istiyoruz. Belki de bugün insanlığın en çok ihtiyacı olan şey umut. Öğrencilerimize bir nebze umut aşılayabilirsek kendimizi bahtiyar hissediyoruz" ifadelerini kullandı.