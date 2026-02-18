Haberler

Selimiye Camisi restorasyonun ardından 4 yıl sonra ibadete açıldı, cemaatle ilk namaz kılındı

Selimiye Camisi restorasyonun ardından 4 yıl sonra ibadete açıldı, cemaatle ilk namaz kılındı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edirne'deki Selimiye Camisi, 4 yıl süren restorasyonun ardından ikindi namazıyla ibadete açıldı. Camide ilk teravih namazı, cemaatin yoğun katılımıyla dualar ve Kur'an-ı Kerim eşliğinde gerçekleştirildi.

4 YIL SONRA İLK TERAVİH NAMAZI KILINDI

Edirne'de Selimiye Camisi, 4 yıllık restorasyonun ardından bugün kılınan ikindi namazıyla ibadete açıldı. Camide 4 yıl aradan sonra ilk teravih namazı da kılındı. Uzun aranın ardından tarihi camide cemaat yeniden teravih heyecanı yaşandı. Akşam saatlerinden itibaren caminin içi ve avlusu cemaatle doldu. Yatsı ezanından sonra cemaat omuz omuza saf tuttu. Kubbe altında okunan Kur'an-ı Kerim ve ilahiler camide manevi bir atmosfer oluşturdu. Namazın ardından eller semaya açılarak birlik, beraberlik ve hayır için dualar edildi.

Batuhan SEVER/EDİRNE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
ABD: İran'a saldırı için birçok gerekçe var

Türkiye'nin yanı başında savaşın başlaması an meselesi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Üç meslek grubuna daha yeşil pasaport müjdesi

Üç meslek grubuna daha yeşil pasaport müjdesi
Şara imzayı attı, Suriye'de genel af ilan edildi! Sadece 3 suç kapsam dışı

Şara imzayı attı, Suriye'de genel af ilan edildi! 3 suç kapsam dışı
Kurban Kurbanov, Galatasaraylıların gönlünü bir kez daha fethetti

Kurbanov, Galatasaraylıların gönlünü bir kez daha fethetti
25 yıl boyunca evinde biriktirdiği çöpü 20 kamyon 2 günde ancak çıkardı

25 yıl boyunca evinde biriktirdi, 20 kamyon 2 günde ancak çıkardı
Üç meslek grubuna daha yeşil pasaport müjdesi

Üç meslek grubuna daha yeşil pasaport müjdesi
MHP'li Celal Adan, AK Partili vekillere fena patladı: Hayret, ayıp ya

MHP'li Adan, AK Partili vekillere fena patladı
Polonya'nın Krakow kentinde güvercinlere 'doğum kontrolü' uygulanacak

Şaka değil gerçek! Güvercinlere doğum kontrolü uygulayacaklar