4. Yayıncılık Yaz Okulu Konya'da Başladı

Konya'da, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Konya Büyükşehir Belediyesi ve Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) iş birliğiyle 4. Yayıncılık Yaz Okulu başladı.

Konya Büyükşehir Belediyesi Sosyal İnovasyon Ajansı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Yayıncılık Yaz Okulu programı ile gençlerin yayıncılık alanındaki meslekleri kariyer planlamalarının bir parçası haline getirmesi ve sektörü daha iyi tanımalarının sağlanmasının hedeflendiği belirtildi.

Programda, Yayıncılık Yaz Okulu'nun ilk mezunlarının mesleki deneyimlerini paylaştığı videolar izlendi.

Ardından, yayıncılık mesleğinin genel çerçevesi, editörlük ve editöryal süreç hakkında katılımcılara bilgi verildi.