İsrail saldırısında bacağını kaybeden minik Revan protez bacak ile yeniden oynamak istiyor

İsrail saldırısında bacağını kaybeden 4 yaşındaki Gazzeli Revan el-Mısri, protez bacak takılarak, bebeğiyle ve çocuklarla yeniden oynayabilmeyi umut ediyor.

Gazze'de İsrail saldırılarında yaralanan yaklaşık 5 bin kişi ampüte edildi. Bunların yüzde 18'ini ise çocuklar oluşturuyor. Hayata daha yeni adım atan ve ayakları üzerinde durmayı yeni öğrenmiş minik Revan da bu çocuklardan biri.

Ailesiyle birlikte kuzeydeki Gazze kentinden orta kesimdeki Bureyc Mülteci Kampı'na sığınan ve dedesinin evinde yaşamaya başlayan Revan, 18 Eylül 2025'te saldırıya uğradı ve bacağını kaybetti. Saldırı sırasında yanından hiç ayırmadığı oyuncak bebeğinin de bacağı koptu.

Yaşadığı kaybın büyüklüğünün farkına varamayacak kadar küçük olan Revan, yeniden yürüyebilmek ve arkadaşlarıyla oynamak istiyor ama yapamıyor.

Revan, çocukça bir masumiyetle "Bana da bebeğime de protez bacak takılmasını, onunla oynamayı ve anaokuluna gitmeyi istiyorum." diyor.

Revan'ın bu hali Gazze'de çocuklukları ellerinden alınan binlerce "miniğin" durumunu gözler önüne seriyor.

Kendisi de kucağındaki oyuncak bebeği de bacağını kaybetti

Daha önceki bir saldırıda gözünden yaralanan babası yurt dışında tedavi gördüğü için minik Revan'a şu an annesi Visam Ebu Hayr bakıyor.

Saldırıda yaşadığı korku dolu anları anlatan anne Visam, "Saldırıyla uykudan uyandım ve Revan dahil aile fertlerinin, saldırının etkisiyle dışarı fırladığını gördüm. Bir de baktım ki Revan'ın bacağı yok. Şok oldum ve bu durum bana çok ağır geldi." dedi.

Revan'ın bacağının ampüte edildiğini söylediklerinde psikolojik travma yaşadığını dile getiren anne Visam, 3 ay onunla hastanede kaldığını ve çok sıkıntı çektiğini söyledi.

Visam, Revan'ın oyuncak bebeğinin bacağının da kızının bacağı gibi koptuğunu ve hastaneye gittiklerinde bile bebeğin Revan'ın elinde olduğunu aktardı.

Her çocuğun en tabii hakkı, minik Revan'ın hayali oldu

Acılı anne, kızının günlük hayatında karşılaştığı zorlukları ve kurduğu hayalleri şöyle anlattı:

"Revan'ın hayali protez bacağa kavuşmak ve çocuklarla yeniden oynamak. Dışarı çıkmak ve anaokuluna gitmek istiyor. Lavaboya gitmekte zorlanıyor. Bütün hayalleri yıkıldı. Dışarıda çocukların seslerini duyuyor, 'anne beni dışarı çıkar' diyor. Ben de okula gitmesini istiyorum ama bacağı olmadığı için yollayamıyorum."

Filistinli anne "Sana da bacak takılacak, onlar (arkadaşların) gibi koşup oynayacaksın diyorum." diyerek kızına destek olmaya çalıştığını ifade etti.