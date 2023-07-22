4 yaşındaki çocuk servis otobüsünün altında kalarak hayatını kaybetti

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde, ailesiyle otomobillerinden indikleri sırada yola çıkan 4 yaşındaki Zeynep Bülbül, işçilerin taşındığı servis otobüsünün altında kalarak yaşamını yitirdi. Kaza sonrası çevredekiler tarafından kaydedilen görüntülerde ise talihsiz çocuğun annesinin feryadı yürek yaktı. Otobüs sürücüsünün gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.