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Sapanca'da 4 yaşındaki çocuk havuzda boğulma tehlikesi geçirdi

Sapanca'da 4 yaşındaki çocuk havuzda boğulma tehlikesi geçirdi
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Sapanca'da bungalov tesisinin havuzuna düşen 4 yaşındaki M.A.Ç., boğulma tehlikesi yaşadı. Kalbi duran çocuk, doktorların müdahalesiyle hayata döndürüldü ve hastaneye sevk edildi. Jandarma soruşturma başlattı.

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde 4 yaşındaki çocuk, kaldıkları bungalov tesisinin havuzunda boğulma tehlikesi geçirdi.

Olay, akşam saatlerinde İstanbuldere Mahallesi'nde bulunan bungalov tesisinde meydana geldi. Ailesiyle birlikte tesiste konaklayan M.A.Ç. isimli çocuk, havuza düştü. M.A.Ç.'nin boğulma tehlikesi geçirdiğini fark eden ailesi, çocuğu havuzdan çıkardı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. M.A.Ç., sağlık ekipleri tarafından Sapanca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalbi duran ve doktorların müdahalesiyle hayata döndürülen M.A.Ç., Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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