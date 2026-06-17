Sokaktaki çöpleri toplayıp kutuya atan minik Aras'a belediyeden hediye

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde sokaktaki çöpleri toplayıp, çöp kutusuna attığı görüntüler sanal medyada paylaşılınca gündeme gelen Aras Güven (4), Belediye Başkanı Zeyni İpek tarafından çeşitli hediyelerle ödüllendirildi.

Kızıltepe ilçe merkezindeki Eski Hastane Caddesi'nde yerde gördüğü çöpleri toplayarak çöp kutusuna atan Aras Güven'in bu görüntüleri, sanal medyada büyük beğeni aldı. Bu duyarlı hareketin ardından Kızıltepe Belediyesi tarafından ailesi ve Aras, belediyeye davet edildi. Belediye Başkanı Zeyni İpek, çevre temizliği bilincinin küçük yaşlarda kazandırılmasının önemine dikkat çekerek, Aras'ın ailesine teşekkür etti. Ziyaret sonunda Başkan İpek tarafından Aras'a çeşitli hediyeler verildi. Hatıra fotoğrafının çekildiği ziyaret sonrası Aras Güven'in ailesi de gösterilen ilgi ve misafirperverlikten dolayı teşekkür etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı