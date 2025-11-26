4. Uluslararası Göç Konferansı Ankara'da Gerçekleşti

ANKARA'da düzenlenen 4'üncü Uluslararası Göç Konferansı, göç olgusunun çok boyutlu yapısını bilimsel, kurumsal ve toplumsal yönleriyle ele almak üzere geniş bir katılımla Polis Akademisi'nde gerçekleştirildi.

Ankara Polis Akademisi'nde 26–27 Kasım tarihlerinde düzenlenen 4. Uluslararası Göç Konferansı, göç olgusunun çok boyutlu yapısını bilimsel, kurumsal ve toplumsal yönleriyle ele almak üzere geniş bir katılımla gerçekleştirildi. Programa, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Akış, Göç İdaresi Başkanı Hüseyin Kök, Polis Akademisi Başkanı Murat Balcı, Dünya Belediyeler Birliği Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı ve Suriye Halep Milletvekili Tarık Sulo Cevizci, üniversiteler ve göç araştırma merkezlerinden uzmanlar ile Polis Akademisi üyeleri katıldı.

KATILIMCILAR ALANLARINA İLİŞKİN SUNUM YAPTI

Katılımcılar, Türkiye'de göç ve uyum politikalarının geleceği, göçün hukuki, kültürel, sosyal ve dini boyutlarına yönelik değerlendirme ile araştırma bulgularını paylaşırken, göçün kamuoyu algısı, aile yapısı, halk sağlığı ve toplumsal yansımalarına dair görüşlerini anlattı.

Kültür ve sanat ayağında ise Devlet Tiyatroları Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni Tamer Karadağlı, göçün kültürleri dönüştüren ve harmanlayan güçlü bir süreç olduğunu, bu süreci en görünür kılan alanın ise sanat olduğunu vurguladı. Tiyatronun, göçün insanda bıraktığı izleri sahneye taşıyarak toplumsal hafızayı canlı tuttuğunu, empatiyi ve anlayışı güçlendirdiğini ifade eden Karadağlı, yerinden edilen hayatları ve kaybolan kimlikleri anlatmanın bir sahnelemenin ötesinde bir tanıklık niteliği taşıdığını belirtti.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ise 'Göç Üzerine Çok Boyutlu Değerlendirmeler' isimli oturumda 'Yerel Yönetimlerin Göç Yönetimindeki Rolü: Uyum, Hizmet Sunumu ve Kentsel Kapasite' konulu sunum gerçekleştirildi. Atalay, belediyelerin gündeminde iklim değişikliği ve göç konularının olduğunu vurguladı.

Oturumun ardından katılımcılara hediye takdimi gerçekleştirildi.