Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinde "4. Ulusal Aşçılık Festivali" yapıldı

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde düzenlenen 4. Ulusal Aşçılık Festivali, gastronomi dünyasındaki genç yetenekleri buluşturdu. Rektör Prof. Dr. Turhan Kaçar, festivalin sadece bir yemek etkinliği değil, aynı zamanda bir kültür ve bilgi paylaşım platformu olduğunu vurguladı.

Festival kapsamında ilk olarak kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. MSKÜ kampüs alanından başlayan yürüyüş, Atatürk Kültür Merkezi'nin bahçesinde tamamlandı.

Festivalin açılışında konuşan MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar, Ege ve Akdeniz'in buluşma noktası Muğla'nın gastronomi dünyasının genç yeteneklerini ve usta isimlerini ağırladığını söyledi.

Üniversite tarafından bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilen Ulusal Aşçılık Festivali'nin sadece bir yemek etkinliği olmadığını vurgulayan Kaçar, festivalin aynı zamanda bir kültür ve bilgi paylaşım platformu olduğunu kaydetti.

Kaçar, gastronominin, turizmin en önemli bileşenlerinden biri haline geldiğini belirterek, "Bir destinasyonun tercih edilmesinde artık sadece deniz, kum, güneş değil o bölgenin mutfağı ve özgün tatları belirleyici olmakta." dedi.

Konuşmaların ardından Turizm Fakültesi ve Atatürk Kültür Merkezi bahçesinde kurulan alanlarda genç aşçılar hünerlerini sergiledi.

Kaynak: AA / Durmuş Genç
