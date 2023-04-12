4 Milyon Origami Kalpten Oluşan Sergi, Guinnes Rekorlar Kitabı'na Girdi

Guinness Dünya Rekorları hakemi Tomomi Sekioka, Kamboçya'nın origami kalpleri sergisinin Salı günü dünyanın en büyük origami kalpleri sergisi rekorunu kırarak Guinness Rekorlar Kitabı'na dahil edildiğini açıkladı. Rekor, daha önce İngiltere'ye aitti.

Yaklaşık 4 milyon origami kalp, Mayıs ayında yapılacak 32. Güneydoğu Asya Oyunları ile Haziran'da düzenlenecek 12. ASEAN Paralimpik Oyunları'na destek vermek için Kamboçya'nın kuzeybatısındaki Siem Reap eyaletindeki ünlü Angkor Arkeoloji Parkı alanında sergilendi.

Origami kalpler projesi, Kamboçya Başbakanı Samdech Techo Hun Sen'in en küçük oğlu Hun Many tarafından yönetilen Kamboçya Gençlik Federasyonları Birliği (UYFC) tarafından organize edildi.

Guinness Dünya Rekoru resmi hakemi Tomomi Sekioka, "Kamboçya Gençlik Federasyonları Birliği'nin 3.917.805 origami kalple yeni bir Guinness dünya rekoru unvanı elde ettiğini teyit ediyorum. İnanılmaz ekip çalışmasına, tutkuya ve disipline hayran kaldığımı söylemek istiyorum" dedi.

Sekioka yeni rekorun, 9 Şubat 2019'da İngiltere tarafından elde edilen 53.704 origami kalpten oluşan rekoru kırdığını söyledi.

Etkinlikte konuşan Hun Many, origami kalpler projesinin, Kamboçya'nın 64 yıl sonra ilk kez ev sahipliği yapacağı turnuvalarda yarışacak tüm Kamboçyalı sporculara olan desteğini ifade etmek için gerçekleştirildiğini söyledi.

Hun Many, "Bu Kamboçya için yeni bir gurur kaynağı ve bizim sevgi ve birlik ruhumuzu gösteriyor" dedi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Siem Reap'tan bildiriyor.(XHTV)