4'üncü kattan düşen işçi sırtına saplanan demirle hastaneye kaldırıldı

Aksaray'da 4 katlı binanın çatısında çalışan inşaat işçisi Abdullah Türk, dengesini kaybederek yan binanın demir korkuluklarına düştü. Sırtına demir saplanan işçi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.

AKSARAY'da 4 katlı binanın çatı katında dengesini kaybeden inşaat işçisi Abdullah Türk (25) yan binanın demir korkuluklarının üstüne düştü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılan Türk, sırtına saplanan demirle hastaneye götürüldü.

Olay, saat 13.00 sıralarında Coğlaki Mahallesi 1316 Sokak'ta meydana geldi. İnşaat halindeki 4 katlı bir apartmanın çatı katında çalışan işçi Abdullah Türk, dengesini kaybedip yan binanın bahçe duvarındaki demir korkulukların üstüne düştü. Sırtına demir saplanan işçi kanlar içinde kalırken, mesai arkadaşları durumu sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Bu sırada inşaatın yakınındaki bir özel klinikte bulunan doktor Rıfkı Karabatak, yaralı işçiye ilk müdahaleyi yaptı. İtfaiye ekipleri demiri kesip ağır yaralı Türk'ü kurtardı. Sağlık görevlileri, Abdullah Türk'ü sırtına saplanan demir ile Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri iş kazası ile ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
