Muğla'da hamile kadın, doğuma günler kala evinde ölü bulundu

Muğla'nın Yatağan ilçesinde, 38 haftalık hamile olan 25 yaşındaki Kübra Tavas, eşi tarafından evde hareketsiz halde bulundu. Hayatını kaybettiği belirlenen genç kadının bebeği de kurtarılamadı. Tavas'ın cansız bedeni, ölüm nedeninin belirlenmesi için adli tıpa gönderildi.

Muğla'nın Yatağan ilçesinde kahreden bir olay yaşandı. Yatağan Termik Santrali'nde işçi olarak Hüseyin Tavas (26), iddiaya göre, dün saat 17.00 sıralarında mesai bitiminin ardından geldiği evinde, eşi Kübra Tavas'ı salonda hareketsiz yatarken buldu. Tavas'ın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini tespit etti.

BEBEĞİ DE KURTARILAMADI

38 haftalık hamile olduğu belirlenen Kübra Tavas, karnındaki bebeğin yaşama ihtimali üzerine Yatağan Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada çekilen ultrasonda bebeğin de öldüğü belirlendi. Tavas'ın cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

GÖZYAŞLARIYLA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Kübra Tavas'ın otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından alınan cenazesi, Hacıbayramlar Mahallesi'ndeki evlerinin önüne getirildi. Helallik alınıp, kılınan namazın ardından Tavas'ın cenazesi gözyaşları arasında mahalle mezarlığında toprağa verildi.