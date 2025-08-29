34 Suçtan Aramalı Şüpheli, Yenimahalle'de Yakalandı

Ankara'da, 34 ayrı suçtan arama kaydı bulunan A.B.O, akrabasının evinin çatısında gizlenirken yakalandı. Jandarma ekipleri, şüphelinin yakalanması için operasyon düzenledi.

Başkentte hakkında 34 ayrı suçtan arama kaydı bulunan şüpheli, Yenimahalle'de akrabasına ait evin çatısında yakalandı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sonucu, 34 ayrı suçtan arama kaydı bulunan A.B.O'nun akrabasına ait evde saklandığını tespit etti.

Evde yapılan aramada, çatıda saklandığı belirlenen A.B.O, gözaltına alındı.

Şüpheli, adli işlemler için jandarmaya götürüldü.

Kaynak: AA / Fatih Gokbulut - Güncel
