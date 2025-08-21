32 Yıl Hapis Cezası Olan Firari Hükümlü Gaziantep'te Yakalandı

Gaziantep'te, hırsızlık suçundan 31 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Hükümlü, emniyet işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Gaziantep'te hakkında 31 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, hırsızlık suçundan aranan şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, belirlenen adrese yaptıkları operasyonda, hakkında kesinleşmiş 31 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlüyü yakaladı.

Hükümlü, emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Beyza Nur Eryılmaz - Güncel
