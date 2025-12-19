Ali Yerlikaya: 32 İlde Deaş'a Yönelik Operasyonlarda 170 Şüpheliyi Yakaladık, İlk Etapta 10 Şüpheli Tutuklandı

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 32 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonlarda 170 şüphelinin yakalandığını bildirdi. Yerlikaya, "İlk etapta 10'u tutuklandı. 15'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin işlemlerine devam ediliyor" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X hesabından yaptığı paylaşımda operasyonlara ilişkin şu bilgileri paylaştı.

"32 ilde DEAŞ'a yönelik polisimizin yaptığı operasyonlarımızla 170 şüpheliyi yakaladık. Geçmiş dönemlerde DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten, Örgüte finans sağlayan şüpheliler, son 2 haftadır süren operasyonlarımızda yakalandı. İlk etapta; 10'u tutuklandı. 15'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin işlemlerine devam ediliyor.

Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile EGM İstihbarat Başkanlığımız, TEM Daire Başkanlığımız ve MİT Başkanlığımız koordinesinde, İl Emniyet Müdürlükleri TEM Şube Müdürlüklerince; Adana, Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Bolu, Çankırı, Çorum, Diyarbakır, Düzce, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kilis, Kocaeli, Muğla, Niğde, Ordu, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Siirt, Şanlıurfa, Tekirdağ, Uşak, Van, Yalova ve Yozgat olmak üzere toplam 32 ilde operasyonlar gerçekleştirildi.

Ülkemizin her bölgesinde huzuru ve istikrarı sağlamak için yılın 365 günü, gece gündüz yürüttüğümüz operasyonlarımıza devam ediyoruz Emeği geçenleri tebrik ediyorum."