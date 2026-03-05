Haberler

Erzurum'da iftar yaptığı sırada yakalanan hükümlü cezaevine teslim edildi

Erzurum'da iftar yaptığı sırada yakalanan hükümlü cezaevine teslim edildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzurum'da 31 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A., bir alışveriş merkezinde iftar yaptığı sırada yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Erzurum'da hakkında 31 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve bir alışveriş merkezinde iftar yaptığı sırada yakalanan hükümlü cezaevine teslim edildi.

Hakkında "kamu kurum ve kuruluşlarından hırsızlık" suçundan 31 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve dün bir alışveriş merkezinde iftar yaptığı esnada yakalanan M.A'nın (32) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Daha sonra sağlık kontrolünden geçirilen hükümlü, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Talha Koca
Gizli bir törenle evlenen Tom Holland ve Zendaya'dan ilk kare

Dünyanın konuştuğu çifti bu kare ele verdi!
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünya devinin yıldızları bu kez arabalarıyla 'Para var huzur var' dedirtti

Videoyu izleyen herkes aynı yorumu yapıyor
Sabri Sarıoğlu'nun eşi kaptan pilot oldu

Eşinden gelen haberle havalara uçtu
Ne olacağı merak konusu! Savaş dev organizasyonu da vurdu

Ne olacağı merak konusu! Savaş dev organizasyonu da vurdu
Deterjanlı kahve davasında milyonluk uzlaşma

Deterjanlı kahve davasında milyonluk uzlaşma
Dünya devinin yıldızları bu kez arabalarıyla 'Para var huzur var' dedirtti

Videoyu izleyen herkes aynı yorumu yapıyor
Devlet dairesinde skandal: Vatandaş o anları kayda alıp paylaştı

Devlet dairesinde skandal: Vatandaş o anları kayda alıp paylaştı
4-0'lık maça damga vuran kare! Beğeni yağıyor

Maça damga vuran kare