31. Proje Yönetim Zirvesi 'Değer Yarat, Miras Bırak' Temasıyla Gerçekleşti

Proje Yönetimi Enstitüsü (PMI) Türkiye temsilciliği tarafından "Değer Yarat, Miras Bırak" temasıyla "31. Proje Yönetim Zirvesi" düzenlendi.

Harbiye'deki Askeri Müze ve Kültür Sitesi Komutanlığı'nda düzenlenen zirveye, proje yönetimi yaklaşımıyla çalışan birçok kurumsal firmanın temsilcileri katıldı.

Zirvede, ulusal ve uluslararası uzmanların katılımıyla paneller, atölye çalışmaları ve uygulama örnekleri gerçekleştiriliyor.

Zirveye ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan PMI Türkiye Başkanı Fatih Görgülü, her yıl düzenlenen zirvede farklı temalar belirlediklerini, bu yıl ise "Değer Yarat, Miras Bırak" temasıyla bir araya gelindiğini söyledi.

Görgülü, yaklaşık 2 binden fazla proje yönetimi profesyoneliyle bu tür etkinliklerde buluştuklarını belirterek "Aynı zamanda, sektöre yeni adım atan katılımcıları ve alanında üst seviyede yer alan profesyonelleri de bu etkinliklerde bir araya getiriyoruz. Katılımcılarımızı konuşmacılarla buluşturarak, bu etkinlikleri bir öğrenme ve gelişim platformu olarak görüyoruz. Birlikte değer üretmeyi ve kişisel gelişimi önemsiyoruz. Ankara, İstanbul ve İzmir'de fiziksel olarak bir araya geldiğimiz gibi, yıl boyunca çevrim içi etkinlikler de düzenliyoruz. Hatta bazı aylarda üç, dört farklı çevrim içi etkinlik yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Katılımcılarla birlikte değer üretecek, bu değeri geleceğe miras bırakacağız"

PMI Türkiye Proje Yönetim Zirvesi 2025 Proje Yöneticisi Muhammed Vefa Arıkan ise bu yıl düzenlenen zirveye yazılım, finans, bankacılık ve savunma sanayisinin yanı sıra sanat, spor ve sağlık dünyasından birçok ismin katılarak deneyimlerini paylaştığını söyledi.

Yaklaşık 800 kişiyi etkinlikte ağırladıklarını belirten Arıkan, "Tüm gün sürecek etkinlikte farklı oturumlar ve paralel çalıştaylarla katılımcılarla birlikte değer üretecek, bu değeri geleceğe miras bırakacağız. Temel hedefimiz, insanların alışılmış proje yönetimi bakış açısını değiştirmek. Proje yönetiminin sadece belirli sektörlerde değil, hayatın her alanında yer aldığını göstermek istiyoruz. Bunun yalnızca beyaz yakalıların değil, mavi yakalıların ve hatta toplumun her kesiminden bireylerin aşina olması gereken bir sistematik olduğunu anlatacağız. Katılımcılara bunu şaşırtıcı örnekler ve ilham verici isimlerle sunacağız." değerlendirmesinde bulundu.

PMI Etkinliklerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Göktuğ Aydın da proje yönetimi farkındalığını ve önemini artırmak için çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Etkinliğinin temasının kendileri için derin bir anlam taşıdığını anlatan Aydın, "Her proje bir fayda ve değer üretmeli. Çünkü her projenin bir bütçesi ve zamanı var. Bu inşaatta da geçerli, yazılımda da savunma sanayisinde de. Projeler zamanında bitse bile önemli olan bir değer oluşturup oluşturmadığıdır. Bu değer, gelecek nesillere kalacak mı, sürdürülebilecek mi? Biz bu konuları anlatmaya çalışacağız." dedi.

Zirvenin kapanışında, 2026 dönem PMI Türkiye Başkanlığı görevini Göktuğ Aydın'ın devralacağı bildirildi.