300 kuzusu bulunan üniversite yemlerini de yetiştiriyor

BALIKESİR Üniversitesi'nde oluşturulan çiftlikte, yetiştirilen 300 kuzunun yiyecek ihtiyacı, yerleşke içindeki atıl arazilere ekilen ürünlerle karşılanıyor. Veteriner Fakültesi Hayvancılık Uygulama ve Araştırma Merkezi Prof. Dr. Mehmet Ali Azman, "Burada silajlık mısır, ayçiçeği, arpa ve buğday ekiyoruz. Danelerini hayvanlara yem olarak kullanıyoruz. Sapını hem altlık hem saman olarak değerlendiriyoruz" dedi.

Balıkesir Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvancılık Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde oluşturulan çiftlikte, elit ırk geliştirme ve yayma amacıyla 300 kuzu yetiştiriliyor. Kuzuların yetiştirilmesinin yanı sıra merkezde, tarımsal faaliyetler de hayata geçiriliyor. Üniversitenin Çağış Yerleşkesi'nin içindeki atıl arazilere arpa, buğday ve ayçiçeği gibi ürünlerin ekimi yapılıyor. En çok dikimi yapılan arpa tohumlarının sararıp, mahsule dönüşmesi ile hasat gerçekleşiyor. Biçerdöverle toplanan arpalardan kalan samanlar ise balya haline getirip, satılıyor ve böylece işçilik maliyetleri karşılanıyor.

Türkiye'deki kaba yem açığının fazla olduğuna da dikkati çeken Prof. Dr. Mehmet Ali Azman, yonca, mısır, silaj gibi üretimlerin ön plana çıkarılması gerektiğini söyledi.