Nurdan hemşire, doğduğu topraklarda şifa dağıtıyor

Bitlis Devlet Hastanesi'nde 30 yıldır hemşirelik yapan Nurdan Gündoğdu, çocukluk hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyor. Fizik tedavi bölümünde sorumlu hemşire olarak görev yapan Gündoğdu, hastaların iyileşmesine katkıda bulunmaktan büyük gurur duyduğunu belirtiyor.

Bitlis Devlet Hastanesi'nde görevli Nurdan Gündoğdu, çocukluk hayali hemşireliği doğup büyüdüğü topraklarda yaparak, 30 yıldır hastalara şifa dağıtıyor.

Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik Bölümü'nden 1996'da mezun olduktan sonra hemşire olan 49 yaşındaki Gündoğdu, çocukluk hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyor.

Bitlis Devlet Hastanesi'ndeki farklı servislerde 30 yıldır görev yapan bir çocuk annesi Gündoğdu, hastaların iyileşmesi için ekip arkadaşlarıyla özveriyle çalışıyor.

Gündoğdu, AA muhabirine, kendi memleketinde mesleğini icra etmekten büyük gurur duyduğunu söyledi.

Mesleğini ilk günkü heyecanla sürdürdüğünü belirten Gündoğdu, şunları kaydetti:

"Çocukluk hayalim olan hemşireliği severek yapıyorum. Mesleğimin ilk 11 yılında ameliyat hemşiresi olarak görev yaptım. Daha sonra farklı servislerde çalıştım. Şu an fizik tedavi bölümünde sorumlu hemşire olarak görevime devam etmekteyim. Fizik tedavi servisinde kronik hastalıkları, özellikle de inme rahatsızlığı olan hastalarımız bulunmakta. Ekip halinde hastalarımızla çok uyumlu bir şekilde çalışıyoruz. Hastalarımıza doktorun belirlediği tedaviler doğrultusunda yatak içi egzersizleri, ilaç tedavileri ve gerekli bakım uygulamalarını yapmaktayız."

Hastaların iyileşmesinden duyduğu mutluluğu anlatan Gündoğdu, "Meslek hayatım boyunca çok üzücü, aynı zamanda umut verici durumlarla karşılaştım. Bunlardan biri fizik tedavi servisine yaralanma sonucu gelen genç bir hastamıza 'asla ayağa kalkamaz, omurilik yaralanması var' gibi şeyler söylenmişti. Bu hastamızın belli bir süre sonra buradan yürüyerek çıktığını görünce çok mutlu olmuştuk. Bu, hiç unutamadığım vakalardan biri. Bunun gibi, hastalarımız ve hasta yakınlarımızla paylaştığımız gerçekten ümit verici ve çok güzel hikayeler var." ifadelerini kullandı.

Gündoğdu'nun sağlık hizmeti sunduğu hastalardan Meliha Özsoy da "Nurdan hemşire bizimle çok yakından ilgilendi. Onun sayesinde iyileşiyoruz. Allah onlardan razı olsun." diye konuştu.

Kaynak: AA / Berfin Sidar Aşit
