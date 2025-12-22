Haberler

Hatay'da 30 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü bahçede yakalandı

Hatay'da 30 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü bahçede yakalandı
Hatay'ın Arsuz ilçesinde, hakkında 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.T., saklandığı mandalina bahçesinde jandarma ekipleri tarafından yakalandı. A.T., bilişim dolandırıcılığı suçlamasıyla aranıyordu.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde hakkında 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü saklandığı mandalina bahçesinde yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "bilişim sistemlerini kullanmak suretiyle dolandırıcılık" suçundan 19 ayrı dosyadan aranan ve hakkında 30 yıl kesinleşmiş hapis olan A.T'nin, Arpaçiftlik Mahallesi'ndeki mandalina bahçesinde saklandığını belirledi.

Bahçeyi inceleyen ekipler tarafından yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Salim Taş - Güncel
