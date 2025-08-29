30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Akın, mesajında 30 Ağustos zaferinin yokluklar içinde dahi boyunduruk kabul etmeyen, hürriyetinden asla vazgeçmeyen bir milletin yeniden doğuşunun destanı olduğunu belirtti.

Kazanılan zaferin Cumhuriyetin kurulmasında önemli bir dönüm noktası olduğunu vurgulayan Akın, şunları kaydetti:

"30 Ağustos ruhu bizlere asla umutsuzluğa kapılmamayı, şartlar ne olursa olsun mücadele etmeyi ve en önemlisi egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğunu hatırlatır. Bu gururlu günde, başta Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, silah arkadaşlarını ve bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyor tüm hemşerilerimin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı yürekten kutluyorum. Yaşasın 30 Ağustos, yaşasın Cumhuriyet, yaşasın büyük Atatürk."

ETSO Başkanı Irmak

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Başkanı Sezai Irmak, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Irmak, mesajında 30 Ağustos 1922'de kazanılan zaferin Türk milletinin kaderini değiştirdiğini, belirtti.

O tarihte yakılan bağımsızlık ve özgürlük meşalesinin sonsuza dek yanacağını aktaran Irmak, şunları kaydetti:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde Türk milleti, varoluş mücadelesinde tüm dünyaya esareti kabul etmeyeceğini güçlü bir şekilde ilan etmiştir. Bizlere düşen görev ise bu büyük mirasın anlamını idrak ederek onu gelecek nesillere en iyi şekilde aktarmak ve ülkemizin birliği, huzuru ile kalkınması için azimle çalışmaktır.

30 Ağustos ruhu sadece geçmişin bir zaferi değil, aynı zamanda geleceğe dair güçlü bir ilham kaynağıdır. Bu anlamlı gün vesilesiyle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı en içten duygularla kutluyorum."