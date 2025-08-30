30 Ağustos Zafer Bayramı Göynücek'te kutlandı
30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yıl dönümü Göynücek'te törenlerle kutlandı.
Recep Tayyip Erdoğan Meydanı'nda protokol üyeleri Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okundu.
Günün anlamını belirleyen konuşmalar ve şiirlerin okunmasının ardından Kaymakamı Osman Demirgül makamında tebrikleriz kabul etti.
Törene, Kaymakamı Demirgül'ün yanı sıra Belediye Başkanı Kemal Şahin, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen Yusuf Gürkan Kuroğlu, İlçe Emniyet Amiri Onur Yıldırım, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri, gaziler ve vatandaşlar katdı.
Kaynak: AA / Ervanur Uyar - Güncel