30 Ağustos Zafer Bayramı Göynücek'te kutlandı

30 Ağustos Zafer Bayramı Göynücek'te kutlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yıl dönümü Göynücek'te törenlerle kutlandı.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yıl dönümü Göynücek'te törenlerle kutlandı.

Recep Tayyip Erdoğan Meydanı'nda protokol üyeleri Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okundu.

Günün anlamını belirleyen konuşmalar ve şiirlerin okunmasının ardından Kaymakamı Osman Demirgül makamında tebrikleriz kabul etti.

Törene, Kaymakamı Demirgül'ün yanı sıra Belediye Başkanı Kemal Şahin, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen Yusuf Gürkan Kuroğlu, İlçe Emniyet Amiri Onur Yıldırım, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri, gaziler ve vatandaşlar katdı.

Kaynak: AA / Ervanur Uyar - Güncel
Balkona iç çamaşırı ile çıktı, komşuları uyarınca tüfekle geri döndü

Balkona iç çamaşırı ile çıktı, komşuları uyarınca...
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gökhan Özoğuz ve Farah Zeynep Abdullah otoparkta yemek yerken görüntülendi

Aşk İddialarını reddetmişti, ünlü şarkıcıyla otoparkta yakalandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.