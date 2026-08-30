Erbakan'dan 30 Ağustos Mesajı: Bağımsızlık Zaferi

(ANKARA) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajında, "30 Ağustos Zaferi; iman, azim ve fedakarlığın eşsiz bir zaferidir. Cenab-ı Hak, vatanımızın bağımsızlığı uğrunda canını feda eden aziz şehitlerimize ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimize rahmet eylesin. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "30 Ağustos Zaferi; iman, azim ve fedakarlığın eşsiz bir zaferidir. Cenab-ı Hak, vatanımızın bağımsızlığı uğrunda canını feda eden aziz şehitlerimize ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimize rahmet eylesin. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun" ifadesini kullandı.

Sosyal medya hesabından yayımlanan videoda ise şu ifadelere yer verildi:

"Dün, 'Bana ne İngiltere'den, bana ne Fransa'dan' dedik. Mandaya, himayeye, esarete boyun eğmedik. Kuvvet ve kudret zalimlerin değil, Cenab-ı Hakk'ın elindedir dedik. İnandık, mücadele ettik, vatanımızı kurtardık. 30 Ağustos işte bu iradenin zaferidir. Aradan bir asır geçti. İsimler değişti, yöntemler değişti ama bağımsızlığın anlamı değişmedi. Bugün de diyoruz ki bana ne Amerika'dan, bana ne küresel güçlerden. Biz onların çizdiği sınırlara mahkum değiliz. Kendi kararını kendi veren, kendi gücüne inanan, hakkı üstün tutan, yeniden büyük Türkiye'yi kurmaya geliyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun."

Kaynak: ANKA