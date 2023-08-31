30 Ağustos'ta Şehit Binbaşı Hüseyin Avni Alparslan Şehitliğinde yüz yıllık anlamlı buluşma Mezarı 100 yıl sonra tespit edilen Binbaşı Hüseyin Alparslan'ın torunları ölümünün şehitliği ziyaret etti.

30 Ağustos'ta Şehit Binbaşı Hüseyin Avni Alparslan Şehitliğinde yüz yıllık anlamlı buluşma

ANKARA - Mezarı 100 yıl sonra tespit edilen Binbaşı Hüseyin Alparslan'ın torunları ölümünün şehitliği ziyaret etti.

Mezarı 100 yıl sonra tespit edilen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan Binbaşı Hüseyin Alparslan'ın ölümünün yıldönümüne denk gelen 30 Ağustosta torunları şehitliği ziyaret etti.

Haymana Tirebolu kardeşliği günden güne pekişiyor

Giresun 42. Gönüllü Alayı'nın komutanı Binbaşı Hüseyin Avni Alparslan şehadetinin yıl dönümünde, Haymana Belediyesi, Tirebolu Belediyesi ve Tirebolu Dernekler Federasyonu tarafından düzenlenen "Şehit Binbaşı Hüseyin Avni Alparslan'ı Anma Programı ve Şehitler İçin Hayır Yemeği" programıyla anıldı.

Haymana Kaymakamı Mahmuthan Arslan, Haymana Belediye Başkanı Özdemir Turgut, Tirebolu Belediye Başkanı Burhan Takır, Tirebolu Dernekler Federasyonu Başkanı İbrahim Aydın, Giresun Federasyonu Başkanı Muhterem Memiş, Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Ufuk Özdemir AK Parti Ankara İl Başkan Yardımcıları Hamdi Balaban, Ebubekir Türkmen başta olmak üzere Giresun, İstanbul ve Tirebolu'dan gelen birçok dernek temsilcisi ile birlikte yüzlerce Giresunlu ve Haymana İlçe protokolü, siyasi parti İlçe Başkanları, Belediye Meclis Üyeleri, Sivil Toplum Örgütü Temsilcileri muhtarlar ve Haymanalıların katılımıyla gerçekleştirildi.