MSB, Zafer Bayramı bando konserlerini iptal etti

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), 30 Ağustos Zafer Bayramı için planlanan bando konserlerinin tamamının, Girne açıklarında batan yolcu gemisinde hayatını kaybedenler nedeniyle iptal edildiğini duyurdu.

MSB tarafından yapılan açıklamada, "Girne açıklarında Kıbrıs Türkü kardeşlerimizi taşıyan yolcu gemisinin batması sonucu hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü kapsamında planlanan bando konserlerinin tamamı, Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin acısını paylaşmak için iptal edildi. Bu kapsamda; Hava Kuvvetleri Bando Komutanlığımızca Ankara'da, Güney Deniz Saha Bando Komutanlığımızca Muğla'da, Deniz ve Hava Kuvvetleri Bando Komutanlıkları ile Armoni Mızıkası Komutanlığımızdan müteşekkil Karma Bando ile Mehteran Birlik Komutanlığımızca Ankara'da planlanan konserler icra edilmeyecektir" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı