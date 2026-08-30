Haberler

MSB, Zafer Bayramı bando konserlerini iptal etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), 30 Ağustos Zafer Bayramı için planlanan bando konserlerinin tamamının, Girne açıklarında batan yolcu gemisinde hayatını kaybedenler nedeniyle iptal edildiğini duyurdu.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), 30 Ağustos Zafer Bayramı için planlanan bando konserlerinin tamamının, Girne açıklarında batan yolcu gemisinde hayatını kaybedenler nedeniyle iptal edildiğini duyurdu.

MSB tarafından yapılan açıklamada, "Girne açıklarında Kıbrıs Türkü kardeşlerimizi taşıyan yolcu gemisinin batması sonucu hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü kapsamında planlanan bando konserlerinin tamamı, Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin acısını paylaşmak için iptal edildi. Bu kapsamda; Hava Kuvvetleri Bando Komutanlığımızca Ankara'da, Güney Deniz Saha Bando Komutanlığımızca Muğla'da, Deniz ve Hava Kuvvetleri Bando Komutanlıkları ile Armoni Mızıkası Komutanlığımızdan müteşekkil Karma Bando ile Mehteran Birlik Komutanlığımızca Ankara'da planlanan konserler icra edilmeyecektir" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Girne'deki gemi faciasında bilanço ağırlaşıyor: Can kaybı 8'e yükseldi, kaybolan 18 kişiye henüz ulaşılamadı

Batan gemide bilanço ağırlaşıyor! Can kaybı sayısı arttı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Maça damga vuran kare! Mbappe golünü attı, Ester'e armağan etti

Uğurlu geldi! Maça damga vuran kare
30 Ağustos töreninde protokol krizi! Belediye başkanı ile Valilik Protokol Müdürü herkesin önünde birbirine girdi

Törende ön koltuk krizi: Başkan ile Protokol Müdürü birbirine girdi!
Kolundan çekip durdurdu! Aziz Yıldırım'a Samsun'da sürpriz karşılama

Kolundan çekip durdurdu! Aziz Yıldırım'a Samsun'da sürpriz karşılama
Fenerbahçe'nin ilk 11'inde sürpriz

Fenerbahçe'nin ilk 11'inde sürpriz
Mehdi Zana son yolculuğuna uğurlandı, Leyla Zana çiçeklerle veda etti

Son veda: 51 yıllık eşini çiçeklerle uğurladı
Beşiktaş'ta Amir Hadziahmetovic ile yollar ayrıldı

Süper Lig devinde beklenen ayrılık: Sözleşmesi feshedildi
Altın fiyatlarında sert hareket! Rüzgar tersine döndü, 3 haftalık ralli sona erdi

Altın fiyatlarında sert hareket! Rüzgar tersine döndü