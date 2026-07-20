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Kayseri'de üçüncü kattan düşen 3 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 3 yaşındaki M.E.Ö., üçüncü kattaki dairenin penceresindeki sinekliğe yaslanarak düştü. Ağır yaralanan çocuk hastanede tedavi altına alındı, durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, üçüncü kattan düşen 3 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Demokrasi Mahallesi Hasan Polatkan Caddesi'nde bir binanın üçüncü katındaki dairenin penceresindeki sinekliğine yaslanan M.E.Ö. zemine düştü.

Ailesinin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan çocuk tedavi altına alındı.

Yaralı çocuğun durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Murat Asil
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