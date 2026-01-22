Haberler

Eskişehir'de düğünde sigara içerken görüntülenen çocuğun annesi beraat etti

Eskişehir'de düğün sırasında sigara içtiği görüntüleri sosyal medyada yayımlanan 3 yaşındaki çocuğun annesi S.B., tutuksuz yargılandığı davanın ilk duruşmasında beraat etti. Mahkeme, annenin savunmasını kabul ederek suçsuz olduğuna karar verdi.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde düğünde sigara içtiği anlara ilişkin görüntüleri sosyal medyada yer alan 3 yaşındaki çocuğun annesi, tutuksuz yargılandığı davanın ilk duruşmasında beraat etti.

20. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz yargılanan anne S.B. ile avukatlar katıldı.

Anne S.B, duruşmadaki savunmasında kendisine yöneltilen suçlamayı kabul etmedi.

Mağdur çocuğun kendisinin öz çocuğu olduğunu ve olay tarihinde düğüne gittiklerini kaydeden S.B, "3 yaşında olan oğlum yerden bulduğu plastik şeyi ağzına götürmüş. Bu plastikteki dumanı çekerken ben gördüm ve elinden aldım. Ben çocuklarıma yönelik üzerime atılı suçları işlemedim. Ben suçsuzum." ifadelerini kullandı.

Mahkeme hakimi, sanığın savunması ve taraf avukatlarının beyanlarının ardından anne S.B. hakkında beraat kararı verdi.

Olay

Geçen yıl nisan ayında Eskişehir'in Odunpazarı ilçesine bağlı Emek Mahallesi'nde düğün merasimi esnasında bir kadının kucağında bulunan 3 yaşındaki erkek çocuğunun sigara içmesine ilişkin cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntülerin sosyal medyada yer almasının ardından Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında 3 yaşındaki çocuğun annesi S.B. hakkında "sağlık için tehlikeli madde temini" ve "aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali" suçlarından gözaltı kararı verilmişti.

Gözaltına alınan S.B, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmiş, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Öte yandan savcılığın sigara içirilen çocuğun durumuyla ilgili karar vermek için Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden rapor talep edilmişti.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın ardından anne S.B. hakkında 6 aydan 1 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

