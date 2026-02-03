Haberler

3. Ordu Komutanlığı birliklerinden hudut güvenliği faaliyetleri

Milli Savunma Bakanlığı, 3'üncü Ordu Komutanlığı birliklerinin karlı arazide sürdürdüğü hudut güvenliği faaliyetlerini ve kahraman Mehmetçiklerin özverili çalışmalara devam ettiğini duyurdu.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, 3'üncü Ordu Komutanlığı birliklerinin karlı arazide sürdürdüğü hudut güvenliği faaliyetlerini paylaştı.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kahraman Mehmetçiklerimiz, vatan nöbetinde. Onları ne kar ne keskin soğuk ne de zorlu arazi durdurabilir. 3'üncü Ordu Komutanlığı birliklerince; zorlu hava ve arazi şartlarında, hudut hatlarımızın emniyetine yönelik keşif, gözetleme, pusu ve devriye faaliyetlerine aralıksız devam ediliyor" denilerek, çalışmalardan fotoğraflara yer verildi.

