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3. Uluslararası BeiDou Navigasyon Uydu Sistemi Zirvesi Başladı

3. Uluslararası BeiDou Navigasyon Uydu Sistemi Zirvesi Başladı
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Çin'in Hunan eyaletinde düzenlenen zirvede, 1.800'den fazla katılımcı BDS uygulamalarını ve uluslararası işbirliğini geliştirmeyi hedefliyor.

CHANGSHA, 25 Ekim (Xinhua) -- 3. Uluslararası BeiDou Navigasyon Uydu Sistemi Uygulamaları Zirvesi, Perşembe günü Çin'in orta kesimindeki Hunan eyaletinin Zhuzhou kentinde başladı. Yetkililer, zirveyle BeiDou Navigasyon Uydu Sistemi (BDS) uygulamalarını yaygınlaştırıp uluslararası işbirliğini güçlendirerek sektörü geliştirmeyi amaçlıyor.

İki gün sürecek zirveye, 1.800'den fazla Çinli ve uluslararası araştırmacı, girişimci ve yetkili katılıyor. Katılımcılar, akıllı lojistik ve akıllı ulaşım gibi çeşitli sektörlerdeki BDS uygulamalarını sergilemek üzere stantlar kurdu.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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