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3 şehidin ardından Şırnak'ta başlatılan operasyonda 5 terörist öldürüldü

3 şehidin ardından Şırnak'ta başlatılan operasyonda 5 terörist öldürüldü

Güncel Haberler

Dün teröristlerin 3 askerimizi şehit etmesinin ardından Şırnak Bestler Dereler Bölgesi'nde başlatılan operasyonda toplam 5 terörist öldürüldü. Haberi duyuran İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Şehitlerimizin intikamı alındı. Şırnak Bestler Dereler Bölgesi'nde başlatılan operasyonda toplam 5 terörist sarı torbada. Terörün de kökünü kurutana kadar devam" dedi.

Dün Şırnak Bestler Dereler Bölgesi'nde teröristlerle çıkan sıcak çatışmada, 3 asker şehit olmuş, 1 güvenlik korucusu da yaralanmıştı. Şehitlerimiz defnedilirken, bölgeden gelen son haberi ise İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu.

"TERÖRÜN DE KÖKÜNÜ KURUTMAYA DEVAM"

Soylu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Şehitlerimizin intikamı alındı. Şırnak Bestler Dereler Bölgesi'nde başlatılan operasyonda toplam 5 terörist sarı torbada. Terörün de kökünü kurutana kadar devam"

3 şehidin ardından Şırnak'ta başlatılan operasyonda 5 terörist öldürüldü

BAKANLIK'TAN DA AÇIKLAMA GELDİ

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı ve Şırnak İl Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresinde, Bestler Dereler bölgesinde, J-SİHA, Atak Taarruz Helikopterleri ile Hava Kuvvetleri Komutanlığı desteğinde, JÖH, Jandarma Komando ve Güvenlik Korucularının katılımıyla 15 Mayıs 2023 tarihinde başlatılan geniş çaplı operasyonda toplam 5 terörist etkisiz hale getirildi" denildi.

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Gözde Nur Bayar
Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü Haberler.com - Güncel

İçişleri Bakanlığı Süleyman Soylu Şırnak Güncel Haberler

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