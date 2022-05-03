3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü… Uluslararası Af Örgütü: "Tekrar Hatırlatıyoruz. Gazetecilik Suç Değildir"

Uluslararası Af Örgütü, 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü'nde iki farklı video yayınladı. Yapılan paylaşımlarda, " Türkiye'de her yıl onlarca gazeteci sadece gazetecilik faaliyetleri nedeniyle gözaltına alınıyor. Birçok gazeteci sadece yaptıkları haberler nedeniyle çeşitli suçlamalarla yargılanıyor. 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü'nde tekrar hatırlatıyoruz: Gazetecilik Suç Değildir" mesajı verildi.

Uluslararası Af Örgütü, 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü dolayısıyla, sosyal medya hesabında iki farklı video yayınladı.

Videolardan birinde bir kahvehanede, bir radyodan gelen haber anonsunun sesi duyuldu. Haberde, "Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü'nün 2021 yılı Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi'ne göre Türkiye 180 ülke arasında 153. oldu. Endeksin ilk kez yayınlandığı 2002 yılında 99. sırada yer alan Türkiye 19 yılda 54 sıraya geriye düştü" ifadeleri kullanıldı.

İkinci videoda ise bir berber dükkanında dinlenen radyodan gelen haberde; "Gösteri sırasında görüntü almaya çalışan gazeteciler, polis tarafından tartaklanarak gözaltına alınırken, kamera ve hafıza kartlarına ise el konuldu. Gözaltına alınan gazeteciler adliyeye sevk edildi" denildi.

Videolar, şu açıklamalarla paylaşıldı:

"Türkiye'de her yıl onlarca gazeteci sadece gazetecilik faaliyetleri nedeniyle gözaltına alınıyor. Türkiye'de birçok gazeteci sadece yaptıkları haberler nedeniyle çeşitli suçlamalarla yargılanıyor. 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü'nde tekrar hatırlatıyoruz: Gazetecilik Suç Değildir."