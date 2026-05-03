3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü... Emep Genel Başkanı Aslan: "Basına Saldırılar, Gazeteciler Kadar Halkın Haber Alma Hakkını da Hedef Alıyor"

(ANKARA) - Emek Partisi (EMEP) Genel Başkanı Seyit Aslan, 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, kamuoyunda "Sansür Yasası" olarak bilinen düzenleme ile gazetecilerin iktidarın rahatsız olacağı haberleri yapamadığını belirterek, "Saray rejiminin basın ve ifade özgürlüğüne dönük saldırıları gazeteciler kadar halkın haber alma hakkını da hedef almaktadır. Bu nedenle basın ve ifade özgürlüğünün savunulması yalnızca gazetecilerin mücadelesiyle sınırlanamaz" ifadelerini kullandı.

EMEP Genel Başkanı Seyit Aslan, 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, 1 Nisan 2025 - 1 Nisan 2026 tarihleri arasında 19 gazeteci tutuklandığını, 14'ünün ise bugünü cezaevinde karşıladığını belirterek, 'dışarıdaki' basın mensuplarının ise sansür ve yargı baskısı ile yüz yüze olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin dünya basın özgürlüğü sıralamasında 180 ülke arasında 163. sırada yer aldığını aktaran Aslan, basının özgür olmadığını, basın emekçilerinin de haber alma hakkına ulaşamadığını belirtti. Aslan, şunları kaydetti:

"Basın örgütlerinin 'Sansür Yasası' dediği düzenlemeyle 2022'de hayata geçirilen 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçu (TCK 217/A) son aylarda başta gazeteciler olmak üzere toplumun tüm kesimlerini ilgilendiren bir problem haline geldi. TCK 217/A maddesi kapsamında yürütülen soruşturmalarla gazeteciler, iktidarın rahatsız olacağı hiçbir şeyi haber yapmamaya zorlanıyor. Türkiye Gazeteciler Sendikası'nın yayınladığı rapora göre, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihinden itibaren bu yasa kapsamında 88 gazeteci hakkında toplam 113 soruşturma başlatıldı, 29 gazeteci gözaltına alındı ve altı gazeteci tutuklandı. Gözaltı işlemlerinin 20'si son bir yıl içerisinde gerçekleştirildi. Bugün TCK 217/A suçlamasından ötürü kesinleşmiş bir ceza hükmü bulunmuyor. Son bir yılda ise TCK 217/A suçlaması ile 19 gazeteci hakkında dava açıldı; 7 gazeteci beraat ederken 12 gazeteci hakkındaki yargılama sürüyor. Bir diğer ifadeyle bu madde gazeteciliğin üzerinde Demokles'in kılıcı gibi sallandırılıyor."

"Bir yılda 300'ün üzerinde gazeteci yargılandı"

Gazetecilerin yargılandığı davalarındaki tek suçlama elbette bu değil. Bir yılda 224 ceza davasında 300'ün üzerinde gazeteci yargılandı; 73 dosyada karar verilirken 89 dosyada yargılamalar sürüyor. Bu dosyalarda toplam 53 yıl 4 ay 16 gün hapis cezası verildi. Gazetecilerin kalemi tazminat davaları ile de teslim alınmak isteniyor. Bu kapsamda en az 21 dava görüldü; 15 gazeteci ve dört kurum yargılandı. Gazeteciler mesleki faaliyetleri sırasında fiziksel ve sözlü saldırılara da maruz kaldı. Onlarca gazeteci saldırılara maruz kalırken; son olarak 1 Mayıs'ı Taksim'de kutlamak isteyenlere dönük polis saldırıları sırasında çok sayıda gazeteci de darbedildi, biber gazına maruz kaldı. Geçtiğimiz yılda Evrensel'in de olduğu iki basın kurumuna yönelik de saldırı yaşandı. RTÜK idari para cezaları ve ekran karartmalarıyla televizyon kanallarını zapturapt altına almak isterken son olarak kayyım atanan Tele1 de satışa çıkarıldı. Dijital medyada yer alan haberler ise erişim engelleri ile karartıldı. Yüzlerce haber ve onlarca sosyal medya hesabı için erişim engeli uygulandı.

"Basına dönük saldırıların bir yıllık özeti; iktidar pratiğinin tekil ya da münferit değil"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz gün muhalefeti eleştirdiği bir konuşmasında 'Basının sizi eleştirmesine, etik ilkelere riayet ederek yolsuzluk iddialarını haberleştirmesine öyle veya böyle alışacaksınız. Yankı odalarınızın dışında farklı sesler duymaya alışacaksınız' derken gazetecilere ve basına dönük saldırıların bir yıllık özeti, iktidar pratiğinin tekil ya da münferit olmadığını gösteriyor. Saray rejiminin basın ve ifade özgürlüğüne dönük saldırıları gazeteciler kadar halkın haber alma hakkını da hedef almaktadır. Bu nedenle basın ve ifade özgürlüğünün savunulması, yalnızca gazetecilerin mücadelesiyle sınırlanamaz. Tüm işçi ve emekçileri gazetecilerle dayanışmaya, haber alma hakkı için mücadeleye çağırıyoruz."

Kaynak: ANKA
