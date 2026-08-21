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3 kardeşi denizde ölü bulunan, diğer kız kardeşe sağ ulaşıldı

3 kardeşi denizde ölü bulunan, diğer kız kardeşe sağ ulaşıldı
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KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde dün 3 kardeşi denizde ölü bulunan, kendisi ise aranan B.S. adlı kıza sağ olarak ulaşıldı.

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde dün 3 kardeşi denizde ölü bulunan, kendisi ise aranan B.S. adlı kıza sağ olarak ulaşıldı.

Yeni Mahallesi Darıca Sahili mevkisinde, dün saat 16.00 sıralarında kıyıya vurmuş halde 3 ceset bulundu. Cesetler, olay yerine çağrılan ekiplerin çalışmasıyla kıyıya çıkarıldı. Cesetlerin kardeşler Gülşah Sakar (24), Ali Sakar (17) ve Belinay Sakar'a (15) ait olduğu tespit edildi. Üzerinde kıyafetleri bulunan ve herhangi bir darp veya yaralanma izi olmayan kardeşlerin cansız bedenleri inceleme sonrası otopsi için Gebze Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Olayın ardından ulaşılamayan diğer kardeş B.S. için arama çalışması başlatıldı. Yapılan çalışmayla B.S. isimli kız gece saatlerinde sağ olarak bulundu. B.S.'nin durumunun iyi olduğu ve ifadesinin alınacağı öğrenildi.

Ekipler, soruşturmayı çok yönlü sürdürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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