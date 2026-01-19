Haberler

72 kişinin öldüğü İsias Otel'e ilişkin kamu görevlilerinin yargılandığı davada 3 sanığa hapis cezası

72 kişinin öldüğü İsias Otel'e ilişkin kamu görevlilerinin yargılandığı davada 3 sanığa hapis cezası
Güncelleme:
Adıyaman'da 6 Şubat 2023 depremlerinde yıkılan İsias Otel ile ilgili kamu görevlileri hakkında verilen kararda, 3 kamu görevlisi 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 10'ar yıl hapis cezasına çarptırıldı.

3 KAMU GÖREVLİSİNE 10'AR YIL HAPİS CEZASI

Adıyaman'da 6 Şubat 2023 depremlerinde yıkılan ve 72 kişinin yaşamını yitirdiği İsias Otel ile ilgili kamu görevlileri hakkında açılan davada karar açıklandı.

Mahkeme heyeti, dönemin İmar Müdürü Mehmet Salih Alkayış, Büro Şefi Bilal Balcı ile eski Belediye Başkan Yardımcısı Osman Bulut'a 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan iyi hal uygulayarak 10'ar yıl hapis cezası verirken, dönemin Adıyaman Belediyesi İmar Müdürü Yusuf Gül ise beraat etti.

Öte yandan ceza alan 3 sanık hakkında yurtdışına çıkış yasağı uygulanmasına hükmedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
