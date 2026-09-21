Haberler

3 ilde seri numarası değiştirilen araçları sattığı iddiasıyla 8 şüpheli tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul merkezli 3 ilde ağır hasarlı araçların seri numaralarını değiştirip sattığı iddiasıyla gözaltına alınan şüphelilerden 8'i tutuklandı. Hakimlik 2 şüpheliye adli kontrol uygularken, 17 aracın satılmasıyla mağduriyet oluştuğu tespit edildi.

İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda ağır hasarlı araçların seri numaralarını değiştirip sattığı iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca "çalıntı-change" araçların ele geçirilmesi ve faillerin yakalanması amacıyla başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan 16 şüpheli ile başka suçlardan cezaevinde olan 4 zanlı adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 10'u savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Diğer 10 şüpheli ise tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, 8 şüphelinin tutuklanmasına, 2 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmetti.

Operasyon

Soruşturma kapsamında, 21 şüphelinin trafik kazası, yangın, deprem ve benzeri nedenlerle ağır hasar alarak kullanılamaz hale gelen araçların fabrikasyon seri numaralarını yurt dışından getirilen 15 otomobilin yanı sıra hacizli ve yakalamalı 2 aracın üzerine uyarladığı belirlenmişti.

Şüphelilerin toplam 17 aracı üçüncü kişilere satmaları nedeniyle mağduriyetlere yol açtıkları ve haksız menfaat temin ettikleri tespit edilmişti.

Başsavcılığın gözaltı kararı üzerine İstanbul, Gaziantep ve Diyarbakır'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 21 şüpheliden 16'sı gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerden 4'ünün başka suçlardan cezaevinde bulunduğu tespit edilmişti.

Soruşturma kapsamında bir şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA
Kurtlar Vadisi'ndeki 'Kazım Kaşifoğlu' ifadeye çağrıldı

Kurtlar Vadisi'nde 15 yıl önce oynadığı karakter başına iş açtı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'de 8-0 sonrası sürpriz ayrılık! Yıldız isim gitmek istiyor

Fenerbahçe'de 8-0 sonrası sürpriz ayrılık! Yıldız isim gitmek istiyor
Kılıçdaroğlu'na ses getirecek İmamoğlu sorusu! Tek kelimeyle yanıtladı

Kılıçdaroğlu'na ses getirecek İmamoğlu sorusu! Tek kelimeyle yanıtladı
Asker eğlencesinde kan aktı! Halayda el eleyken yumruk yumruğa geldiler

Asker eğlencesinde kan aktı! El eleyken yumruk yumruğa geldiler
Yatırımcının parası ne olacak? Ekonomist Dr. Burak Köseoğlu 'sistemik risk' diyerek uyardı

Ekonomist Dr. Burak Köseoğlu "sistemik risk" diyerek uyardı
Tahran'da gökyüzüne bakan bir daha baktı! 50 yıl sonra aynı gizem

50 yıl sonra yeniden göründü! Gizemli cisim vatandaşları tedirgin etti
Salah'ın oturduğu taşa o da gitti! Nevzat Aydın'dan kuymaklı paylaşım

Meşhur yere gidip bu pozu verdi!

Ağzını açtı petrol fiyatları geriledi! Trump'tan Pezeşkiyan ile görüşme sinyali

Trump'tan Pezeşkiyan ile görüşme sinyali