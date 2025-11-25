Haberler

3. İberoamerikan Yazarlar Buluşması İstanbul'da Gerçekleşti

İspanya Büyükelçiliği ve Cervantes Enstitüsü işbirliğiyle düzenlenen etkinlikte, İspanya, Latin Amerika ve Türkiye'den yazarlar çağdaş edebiyat, çeviri kültürü ve kültürlerarası etkileşim üzerine fikir alışverişinde bulundular.

İspanya Büyükelçiliği ve Cervantes Enstitüsü işbirliğiyle İstanbul'da düzenlenen "3. İberoamerikan Yazarlar Buluşması" sona erdi.

Barcelo Istanbul Hotel'de gerçekleştirilen programa, İspanya, Latin Amerika ve Türkiye'den yazarlar katıldı.

Halka açık oturumlarla üç gün süren etkinlikte, yazarlar çağdaş edebiyatın evrimi, çeviri kültürünün önemi ve kültürlerarası etkileşimin geleceği üzerine fikir alışverişinde bulundu.

Program İspanya'nın Ankara Büyükelçisi Cristina Latorre Sancho'nun yanı sıra Latin Amerika'dan 13 ülkenin büyükelçilikleri ve başkonsolosluklarının desteği ve katılımıyla düzenlendi.

Etkinlikte Nermin Mollaoglu, Joan Tarrida, Rafael Carpintero, Çağla Işıl Soykan, Sara Mesa, Jaime Abello Banfi, Ricardo Sumalavia, Pedro Crenes, Pablo Raphael de la Madrid, Carolina Escobar, Pamela Bravo, Erika Cosenza, Serpil Ata, Oswaldo Paez, Luis Britto, Ivan Solarich, Fernando Alban, Marco Augusto Ferreira ve Flavio Rondon'un da arasında bulunduğu yazar ve yayınevi temsilcilerinin katılımıyla çeşitli paneller yapıldı.

Kaynak: AA / Aişe Hümeyra Akgün - Güncel
