3 gün arayla eczacı kalfası ile kendi ev arkadaşını öldüren şüpheli tutuklandı

BURSA'da, 3 gün arayla eczacı kalfası Serdar Ergun (46) ile kendi ev arkadaşı Murat Kutlu (39) ve köpeğini tabancayla öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan Ahmet Burak Demir (41), tutuklandı.

BURSA'da, 3 gün arayla eczacı kalfası Serdar Ergun (46) ile kendi ev arkadaşı Murat Kutlu (39) ve köpeğini tabancayla öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan Ahmet Burak Demir (41), tutuklandı. Öldürülen Serdar Ergun'un, 5 yıl önce kansere yakalandığı ve hastalığı yendiği belirtildi.

? Bursa'da eczacı kalfası Serdar Ergun'dan haber alamayan yakınları, polise kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, mobese görüntülerinden Serdar Ergun'un 16 BT 773 plakalı otomobilinin, İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde olduğunu tespit etti. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle irtibata geçti. İstanbul polisi, Büyükçekmece'de otomobili durdurup, sürücü koltuğundaki Ahmet Burak Demir'i gözaltına aldı. Araçta yapılan aramada bir tabanca ile Serdar Ergun'un battaniyeye sarılı cesedi bulundu.

Murat Kutlu ile Serdar Ergun, yapılan otopsi işlemlerinin ardından dün toprağa verildi. 2 çocuk babası Serdar Ergun'un 5 yıl önce kansere yakalandığı, tedaviyle hastalığı yendiği belirtildi.