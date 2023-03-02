3 gün arayla eczacı kalfası ile kendi ev arkadaşını öldüren şüpheli tutuklandı
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BURSA'da, 3 gün arayla eczacı kalfası Serdar Ergun (46) ile kendi ev arkadaşı Murat Kutlu (39) ve köpeğini tabancayla öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan Ahmet Burak Demir (41), tutuklandı.
BURSA'da, 3 gün arayla eczacı kalfası Serdar Ergun (46) ile kendi ev arkadaşı Murat Kutlu (39) ve köpeğini tabancayla öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan Ahmet Burak Demir (41), tutuklandı. Öldürülen Serdar Ergun'un, 5 yıl önce kansere yakalandığı ve hastalığı yendiği belirtildi.
? Bursa'da eczacı kalfası Serdar Ergun'dan haber alamayan yakınları, polise kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, mobese görüntülerinden Serdar Ergun'un 16 BT 773 plakalı otomobilinin, İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde olduğunu tespit etti. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle irtibata geçti. İstanbul polisi, Büyükçekmece'de otomobili durdurup, sürücü koltuğundaki Ahmet Burak Demir'i gözaltına aldı. Araçta yapılan aramada bir tabanca ile Serdar Ergun'un battaniyeye sarılı cesedi bulundu.EV ARKADAŞINI DA ÖLDÜRDÜĞÜNÜ İTİRAF ETTİİstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki ilk sorgusunda Serdar Ergun'u öldürdüğünü itiraf eden Demir, Bursa'daki ev arkadaşı Murat Kutlu'yu da 3 gün önce öldürdüğünü söyledi. Bunun üzerine Ahmet Burak Demir'in Bursa'nın Osmangazi ilçesi Tahtakale Mahallesi'ndeki evine giden Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Murat Kutlu'nun da cansız bedenini buldu. Demir'in evdeki köpeği de öldürdüğü tespit edildi.'KÜFREDİNCE ÖLDÜRDÜM'Ahmet Burak Demir, İstanbul Emniyeti'ndeki işlemlerinin ardından Bursa'ya getirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından sorgulanan ve çelişkili ifade veren Demir'in, "Eczanede kalfa olarak çalışan Serdar'dan kullandığım bazı ilaçları alıyordum. Kendisine borcum vardı. Olay günü parayı ödemek için kendisini çağırdım. Küfredince öldürdüm. Cesedini otomobiline koyup İstanbul'a gittim, kredi kartıyla harcama yaptım. Daha önce de ev arkadaşım olan Murat Kutlu'yu da bana küfrettiği için tabancayla öldürdüm" dediği öğrenildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ahmet Burak Demir, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. KANSERİ YENMİŞ
Murat Kutlu ile Serdar Ergun, yapılan otopsi işlemlerinin ardından dün toprağa verildi. 2 çocuk babası Serdar Ergun'un 5 yıl önce kansere yakalandığı, tedaviyle hastalığı yendiği belirtildi.